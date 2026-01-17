Ronda Ghibellina la decimo sesta è l’edizione dei record | superate le 1500 adesioni

La Ronda Ghibellina, alla sua sedicesima edizione, si conferma come uno degli eventi più partecipati ad Arezzo, con oltre 1.500 adesioni. Un successo che testimonia l’interesse e l’impegno della comunità locale. L’edizione 2026 si presenta come un momento di consolidamento e di valorizzazione delle tradizioni, offrendo un’occasione di incontro e di condivisione per cittadini e visitatori.

Arezzo, 17 gennaio 2026 – . Si è svolta questa mattina in Sala San Michele la conferenza stampa di presentazione della sedicesima edizione della Ronda Ghibellina, il trail running che si svolgerà a Castiglion Fiorentino nel fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026. Insieme agli organizzatori della Ronda Ghibellina, rappresentati dal Presidente Roberto Brogi e dal Vicepresidente Enrico Pietrelli, presenti il Sindaco Mario Agnelli, che ogni anno partecipa con orgoglio alla manifestazione, e il Capogruppo Beatrice Berti.

Ronda Ghibellina, di corsa verso la decimo sesta - Già i primi cento iscritti per la gara trail del 25 gennaio 2026 La Ronda viene incontro ai runners: alcune quote iscrizione ribassate rispetto al 2025 Arezzo, 25 settembre 2025 – Mancano quattro mesi ... lanazione.it

