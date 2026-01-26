È deceduto a Roma Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, investito da un treno della metro. La famiglia ha definito l’incidente una tragedia evitabile. Aveva 52 anni e sarebbe stato visto lanciarsi sui binari al momento dell’arrivo del convoglio. La notizia suscita attenzione sulle tematiche di sicurezza e prevenzione nel trasporto pubblico.

La notizia ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e del doppiaggio, in cui Davide aveva lavorato per molti anni, seguendo le orme del padre. Separato, padre di una figlia di 14 anni, Lionello aveva iniziato giovanissimo a lavorare nel cinema e nel doppiaggio. Tra i personaggi a cui aveva prestato la voce figurano Charlie Custer in Holly e Benji e Chunk ne I Goonies. Negli ultimi tempi stava collaborando con la sorella Alessia a un docu-film dedicato al padre Oreste Lionello, in vista del centenario della sua nascita, che ricorrerà il 18 aprile 2027. Per anni, inoltre, si era occupato della gestione dei diritti dell’attore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morto Davide Lionello, figlio di Oreste Lionello, travolto da un treno della metro a Roma. La famiglia: «Una tragedia evitabile»

Approfondimenti su morto davide

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, ha perso il figlio Davide, di 52 anni, tragicamente travolto da una metro a Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. «È uscito dalla clinica»

Ultime notizie su morto davide

Argomenti discussi: Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi: la lettera lasciata all'altro figlio; MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3) Chi è stato eliminato; Kadyrov, il figlio 18enne del leader ceceno grave dopo un incidente stradale in Russia: è in terapia intensiva; Morto a Torre Cajetani lo studente modello 15enne Francesco Latini, corpo trovato in un dirupo dai familiari.

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'. donnaglamour.it

Travolto dalla metro A a Roma: la vittima è Davide Lionello, figlio del noto doppiatore OresteDavide, figlio di Oreste Lionello, era anche lui doppiatore. In cura per problemi psichiatrici dal 2004, sembra si sia trattato di un gesto volontario ... fanpage.it

Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del tre - facebook.com facebook

Morto #davide tizzano, un minuto di silenzio alla presentazione di #napoli capitale dello sport 2026: l'omaggio del #comune x.com