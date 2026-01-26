A Roma, diverse associazioni, sindacati e partiti di sinistra hanno costituito il coordinamento “Roma città antifascista”. Questo organismo mira a promuovere valori di democrazia e tutela dei principi costituzionali, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra le realtà impegnate nella difesa dei diritti civili e nella promozione della legalità sul territorio.

Una rete composta da associazioni, sindacati e partiti politici di sinistra ha dato vita al coordinamento denominato “Roma città antifascista”. Questo progetto ha già ricevuto l’adesione di circa cinquanta sigle, tra cui Anpi, Cgil Roma e Lazio, Partito Democratico, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Sinistra Civica Ecologista, Carte in Regola, Opera Nomadi, Rete degli Studenti Medi e molte altre. Assemblea Cittadina e Presentazione del Progetto. Sabato prossimo, 31 gennaio, alle 10:00, l’Assemblea cittadina che ha dato origine al coordinamento si riunirà nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: sindacati, partiti e associazioni di sinistra lanciano coordinamento antifascista

