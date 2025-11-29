Fiaccolata democratica e antifascista | il Pd invita cittadini e associazioni a partecipare

Ravennatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Ravenna aderisce alla fiaccolata democratica e antifascista promossa dal Comune di Ravenna e dall’Anpi per giovedì 4 dicembre, anniversario della Liberazione della città, una data che rappresenta un momento della nostra storia democratica.Abbonati alla sezione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Fiaccolata democratica e antifascista: il Pd invita cittadini e associazioni a partecipare - La fiaccolata partirà da piazza della Resistenza e attraverserà alcuni dei luoghi simbolo dell’antifascismo ravennate fino a piazza del Popolo ... ravennatoday.it scrive

fiaccolata democratica antifascista pdIl Partito Democratico di Ravenna aderisce alla fiaccolata democratica e antifascista del 4 dicembre - Il Partito Democratico di Ravenna informa che aderirà alla fiaccolata democratica e antifascista promossa dal Comune di Ravenna e dall’ANPI per giovedì 4 ... Come scrive ravennanotizie.it

fiaccolata democratica antifascista pdIl sindaco e i Partigiani: «Una fiaccolata democratica e antifascista il 4 dicembre a Ravenna» - quando 56 persone, fra cui molti bambini, vennero trucidate dagli occupanti ... Secondo ravennaedintorni.it

Cerca Video su questo argomento: Fiaccolata Democratica Antifascista Pd