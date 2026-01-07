Referendum | sabato a Roma leader csinistra Landini e associazioni per lancio campagna No

Il 10 gennaio a Roma, il Comitato “Società civile per il No” avvierà ufficialmente la campagna referendaria contro il referendum costituzionale, promuovendo la raccolta delle firme digitali. L’evento vedrà la partecipazione di leader della sinistra, tra cui Landini, e rappresentanti di diverse associazioni. La mobilitazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a favorire un dibattito informato sul tema.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Sabato 10 gennaio il Comitato "Società civile per il No al referendum costituzionale" lancerà ufficialmente la campagna referendaria, sostenendo la raccolta delle firme digitali. L'iniziativa si terrà alle ore 9.30 presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4, a Roma. E' confermata la presenza dei leader delle opposizioni: la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Per la Cgil interverrà il segretario generale Maurizio Landini. All'evento, si legge in una nota, prenderanno parte tutte le realtà associative che hanno dato vita al Comitato, insieme a rappresentanti dei partiti che hanno contrastato la legge Nordio, del comitato referendario dell'Anm e del gruppo di cittadini che ha promosso la raccolta firme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: sabato a Roma leader c.sinistra, Landini e associazioni per lancio campagna No

