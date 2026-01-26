Roma riabbraccia il tram | a febbraio il primo nuovo convoglio flotta rinnovata entro il 2026

Roma riaccoglie il tram, simbolo di mobilità sostenibile e ritrovata efficienza. A febbraio arriverà il primo nuovo convoglio, segnando l'inizio di un rinnovo della flotta che dovrebbe concludersi entro il 2026. Dopo anni di attese e rinvii, questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare il trasporto pubblico nella capitale e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Dopo anni di attese, rinvii e promesse mancate, il tram torna finalmente al centro delle politiche di mobilità di Roma. La Capitale si prepara a ricevere il primo dei nuovi convogli Urbos, segnando l’inizio concreto di un rinnovamento atteso da tempo della rete tramviaria cittadina. La consegna del primo mezzo è fissata tra il 18 e il 19 febbraio, con l’ingresso ufficiale nei depositi Atac previsto per il 20 febbraio. Il nuovo tram, realizzato dall’azienda spagnola Caf nello stabilimento di Saragozza, rappresenta un salto tecnologico significativo rispetto ai mezzi attualmente in servizio. Dopo aver superato con esito positivo i test in fabbrica, il convoglio verrà trasportato via mare in due sezioni e riassemblato una volta arrivato a Roma, nel deposito della Prenestina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

