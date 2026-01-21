Il nuovo piano del Passante prevede la firma di un protocollo con il Ministero delle Infrastrutture entro febbraio. L’obiettivo è definire le modalità di rivisitazione dell’opera, includendo anche eventuali opere compensative. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento e miglioramento dell’infrastruttura, garantendo un dialogo continuo tra le parti coinvolte.

"Entro febbraio vorremmo sottoscrivere un protocollo con il ministero delle Infrastrutture che sancisca gli aspetti di rivisitazione del nuovo passante, opere compensative comprese". Lo annuncia Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità, ospite del salotto di Patrizia Finucci Gallo all’Hotel Guercino. Priolo ripercorre la storia, non semplice, di questa grande opera e con essa la rivisitazione del traffico del nodo bolognese. "La discussione sul passante che stiamo avendo in questo momento ha che fare con l’approvazione da parte del Ministero del piano economico-finanziario di Aspi (Autostrade per l’Italia, ndr) – spiega l’assessora –, quindi l’importo che potrà essere dedicato al passante di mezzo che riguardava l’ampliamento della terza corsia del’autostrada che oggi è la cosiddetta corsia dinamica aperta sei ore al giorno, quelle di maggiore traffico, poi chiusa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Passante, il nuovo piano: "Entro febbraio al Mit"

Argomenti discussi: Passante, il nuovo piano: Entro febbraio al Mit

