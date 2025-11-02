Pagelle Milan-Roma 1-0 | Pavlovic Rafa Leao Saelemaekers e Maignan…

Pianetamilan.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Milan-Roma, partita della 10^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle milan roma 1 0 pavlovic rafa leao saelemaekers e maignan8230

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan-Roma 1-0: Pavlovic, Rafa Leao, Saelemaekers e Maignan…

Argomenti simili trattati di recente

Pagelle di Milan-Roma 1-0: Leao luce a San Siro ma segna Pavlovic. Dybala tradisce Gasp - Dybala si fa ipnotizzare da Maignan dal dischetto ma per Gasperini l'attacco è spuntato. sport.virgilio.it scrive

PAGELLE E TABELLINO MILAN-ROMA 1-0: Leao spacca, Maignan vola. Dybala, niente magia - Roma valido per la 10a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it

pagelle milan roma 1Milan-Roma 1-0, le pagelle giallorosse: Dybala serata maledetta (4.5), Cristante (6.5) a uomo su Modric - Serata maledetta della Roma che perde la vetta si divora troppi gol contro il Milan, rigore di Dybala compreso. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Milan Roma 1