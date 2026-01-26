Gasp | Di solito quando il Milan va in vantaggio Ma perdere sarebbe stata una beffa

Il mister del Milan ha commentato l’andamento della partita, sottolineando come spesso, in vantaggio, si rischi di perdere. Il tecnico della Roma ha invece elogiato Malen come acquisto importante, chiarendo alcuni dettagli sul penalty, dove Cristante era pronto a calciare ma Pellegrini, appena entrato, si è preso la responsabilità. Le parole dei due allenatori offrono un quadro chiaro delle emozioni e delle strategie di questa sfida.

La Roma domina spreca, subisce e rimonta. E alla fine arriva un pareggio che mancava da ben 36 partite e che permette se non altro l'aggancio al Napoli. "Per come si era messa siamo felici, ma meritavamo qualcosa in più - ammette Gasperini -. Faccio i complimenti alla mia squadra. Abbiamo creato tanto e con qualità, con giocate ricercate e grazie alla coralità del gioco. Ci ha messo del suo Maignan che non è nuovo a queste serate. Forse potevamo essere più precisi, ma non mi sento di rimproverare nulla. Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile ed è fortissimo in contropiede, ha dei velocisti incredibili.

Gasperini post Roma-Milan: “Perdere oggi sarebbe stata una beffa. Ho una difesa straordinaria”Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato la partita contro il Milan, conclusa con un pareggio.

