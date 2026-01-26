Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha commentato la partita contro il Milan, conclusa con un pareggio. Dopo la 22ª giornata di Serie A, ha sottolineato l'importanza della difesa della sua squadra, definendola straordinaria, e ha evidenziato come una sconfitta avrebbe rappresentato un risultato ingiusto. Le sue parole riflettono l’attenzione alla prestazione complessiva e alla tenuta difensiva della squadra in un match difficile.

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "Quando il Milan va in vantaggio diventa difficile, è sempre pericoloso in contropiede e ha messo giocatori freschi come Pulisic e Fullkrug. Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Fossimo andati in vantaggio noi avremmo avuto buone possibilità di vincere". Con che stato d'animo si esce da questa partita? E il mercato? "Malen è un giocatore straordinario in quel ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Gasperini post Roma-Milan: "Perdere oggi sarebbe stata una beffa. Ho una difesa straordinaria"

