Garbo | Milan e Roma non le vedo pronte per interferire sullo scudetto

Daniele Garbo commenta la situazione attuale della lotta scudetto, sottolineando come sia difficile prevedere un intervento decisivo da parte di Milan e Roma. Il suo intervento si concentra sulla preparazione e le possibilità delle due squadre, offrendo un’analisi obiettiva della loro posizione in questa fase della stagione. Le sue parole forniscono uno sguardo equilibrato sulla corsa al titolo, senza lasciarsi coinvolgere da giudizi eccessivi o sensazionalismi.

A parlare della lotta scudetto, parlando anche del Milan di Massimiliano Allegri, è stato Daniele Garbo: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

