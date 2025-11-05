Inter News 24 Le parole di Christian Brocchi, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Dopo le sfide contro Kairat e Lazio, l’ Inter si prepara ad affrontare la sosta per le nazionali prima del tanto atteso derby di Milano. Una partita che, come sempre, accende la città e concentra l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Sull’argomento è intervenuto Christian Brocchi, che ne ha parlato a La Repubblica. SI AVVICINA IL DERBY – Difficile sbilanciarsi. Dico da inizio campionato che l’Inter è la squadra sulla carta più forte di questa Serie A, ma che il Milan quest’anno potrà vincere non solo il derby, ma anche il campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Brocchi: «Scudetto? L’Inter è la più forte, ma il Milan può vincere il derby e non solo…»