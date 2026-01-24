Milan verso Roma | Allegri valuta De Winter dubbi sugli esterni

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Roma con alcune incognite in formazione. Allegri sta valutando la convocazione di De Winter e ha ancora dei dubbi sugli esterni, cercando la soluzione migliore per rafforzare la squadra. La partita rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso positivo nel campionato italiano.

Il Milan prepara l’assalto all’Olimpico con un obiettivo chiaro: allungare la striscia positiva in campionato. La trasferta contro la Roma è considerata uno degli snodi più complicati della stagione, ma in casa rossonera filtra fiducia. In difesa Massimiliano Allegri ritrova Strahinja Pavlovic dopo l’infortunio alla testa, ma non è esclusa una sorpresa. Koni De Winter ha guadagnato credito nelle ultime uscite e resta in corsa per una maglia dal primo minuto. A centrocampo torna titolare Luka Modri?, pronto ad affiancare Adrien Rabiot. Per l’ultimo posto resta aperto il ballottaggio: Samuele Ricci può insidiare Youssouf Fofana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

