Milan-Roma Maignan torna ‘Magic’ | premiato come MVP dai tifosi rossoneri
Mike Maignan è stato il protagonista assoluto di Milan-Roma, parando un rigore a Dybala e guidando la difesa: i tifosi lo incoronano MVP con il 54% dei voti sull’app ufficiale del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Guida e il calcetto a Saelemaekers durante Milan-Roma. Cesari in tv dice la sua: "Un gesto volontario"Fa disc Vai su Facebook
La nostra formazione per #MilanRoma #ASRoma - X Vai su X
Il commento del club a Milan-Roma: "Il Milan si poggia su Maignan, sulla fisicità di Pavlovic, ma soprattutto su Leao e Saelemaekers" - Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, pubblicato sul sito ufficiale del club, a Milan- Lo riporta milannews.it
Maignan Milan, il portiere francese ritorna ad essere decisivo. Il suo futuro resta in forte dubbio. Le ultimissime sull’estremo difensore rossonero - Maignan Milan: SuperMike torna decisivo e rilancia le ambizioni Scudetto. calcionews24.com scrive
Milan-Roma 1-0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala - 0, gol e highlights: Pavlovic segna, Maignan para un rigore a Dybala ... Scrive sport.sky.it