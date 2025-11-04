Milan-Roma Maignan torna ‘Magic’ | premiato come MVP dai tifosi rossoneri

Pianetamilan.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Maignan è stato il protagonista assoluto di Milan-Roma, parando un rigore a Dybala e guidando la difesa: i tifosi lo incoronano MVP con il 54% dei voti sull’app ufficiale del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma maignan torna 8216magic8217 premiato come mvp dai tifosi rossoneri

Milan-Roma, Maignan torna 'Magic': premiato come MVP dai tifosi rossoneri

