Manuela Petrangeli Gianluca Molinaro condannato all' ergastolo Dall?agguato col fucile alla verità in aula | la sentenza

Gianluca Molinaro è stato condannato all’ergastolo per l’agguato del 4 luglio 2024, quando ha aperto il fuoco con un fucile contro Manuela Petrangeli, sua ex compagna e madre di suo figlio. La vicenda ha portato in aula alla ricerca della verità, con una sentenza che chiude un capitolo di grande tensione e dolore.

Condannato all'ergastolo Gianluca Molinaro, l'uomo che il 4 luglio 2024 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli uccidendola. La sentenza è stata emessa dai giudici della Prima Corte di Assise di Roma dopo quattro ore di camera di consiglio. "Manuela era una donna forte, solare, determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di sé stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale arcaico e ancestrale modello del patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile", aveva sottolineato lo scorso 25 novembre il pubblico ministero nel corso della requisitoria con cui aveva sollecitato la condanna all'ergastolo.

