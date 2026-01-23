Roland Fischnaller | Posso dire di essermi qualificato per la mia settima Olimpiade Sono orgoglioso

Roland Fischnaller ha ottenuto la qualificazione alla sua settima Olimpiade, un traguardo significativo nella sua carriera. La recente tappa di Simonhöhe, in Austria, della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026, si è conclusa con successo per l’atleta italiano. Questo risultato sottolinea la sua costanza e determinazione nel mondo dello snowboard, contribuendo a rafforzare la sua presenza a livello internazionale.

Si è concluso con il successo di Roland Fischnaller il PGS di Simonhöhe (Austria), tappa della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026. L'italiano continua a stupire all'età di 45 anni, ottenendo il terzo successo della lunga stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'azzurro, al termine di una Big Final condotta in modo eccezionale, è stato capace di superare la resistenza del padrone di casa Fabian Obmann. Fischnaller arriva inoltre a 25 successi personali, vincendo per la prima volta sulle nevi austriache di Simonhöhe. L'Italia è poi riuscita a salire sul podio anche con il leader della classifica generale Aaron March, che ha vinto la Small Final conquistando la terza piazza. Roland Fischnaller vince a 45 anni: "Mia moglie ha organizzato tutte le terapie, forse l'ultima volta a Carezza"A 45 anni, Roland Fischnaller conquista un prestigioso successo al PGS di Carezza, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua passione per lo snowboard.

