Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari presentazione del libro

La presentazione del volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari” si terrà giovedì 29 gennaio alle 11 nella Sala della Regina di Montecitorio. L’evento offre l’opportunità di approfondire i discorsi e l’attività politica dell’ex ministro e governatore. Un momento di riflessione e analisi sulla figura di Maroni nel contesto politico italiano, aperto a stampa e pubblico interessato.

Roberto Maroni ROMA – Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione del volume “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari”. Si prevede nell’occasione il saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervengono inoltre Giancarlo Giorgetti, Maurizio Sacconi e Gianni Letta. Concluderà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, leader della Lega. Modera l’incontro Grazia Graziadei. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. Maroni, nella sua carriera politica, è stato ministro nonché presidente della Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari”, presentazione del libro Approfondimenti su Roberto Maroni Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano, Mattarella alla presentazione La presentazione del libro di don Roberto Faccenda Il 2024 a Salerno ospiterà la presentazione del libro di don Roberto Faccenda, un’occasione per approfondire il rapporto tra spiritualità, cultura e temi contemporanei. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roberto Maroni Camera omaggia Maroni, Fontana: testimone confronto democraticoRoma, 26 gen. (askanews) – A tre anni dalla scomparsa, avvenuta il 22 novembre ... msn.com Roberto MaroniVertice a Villa Campari tra Berlusconi e la delegazione leghista. Bossi: Si va avanti così senza Casini e l’Udc per realizzare il programma. Si chiude per il momento la possibilità di tornare alle ... ilgiornale.it Dal pittore Guttuso all'attrice Franca Rame, dai politici Zamberletti e Maroni ai partigiani protagonisti della Resistenza: Varese ricorda i suoi cittadini più illustri nel Famedio del Cimitero Monumentale. Servizio di Alberto Ambrogi https://www.rainews.it/tgr/lomba - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.