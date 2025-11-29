discorsi parlamentari di giorgio napolitano mattarella alla presentazione

ROMA – Martedì 2 dicembre, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio vengono presentati i Discorsi parlamentari di Giorgio Napolitano nel centenario della nascita. Saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa. Segue un ricordo di Giulio Napolitano. Intervengono Pier Ferdinando Casini, Presidente della Camera nella XIV Legislatura, e Anna Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Italiadecide. Sarà presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv anche nella traduzione della lingua dei segni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

