Cappuccio Collective Smooth “ Breathe ” è il titolo del nuovo album della formazione Cappuccio Collective Smooth, in uscita martedì 18 novembre in tutte le piattaforme digitali per Clapo MusicMarechiaro Edizioni MusicaliBelieve. Le onde del mare sembrano tutte uguali se le guardi distrattamente. Nel mare della musica le tendenze odierne sembrano appiattire tutto in un’univoca onda pop. Il trio Cappuccio Collective Smooth vuole rendere questa prospettiva meno miope e più lungimirante. Non di solo pop vive il mare, e nel passato la grande musica di qualità ha solcato gli oceani delle classifiche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Breathe, il nuovo album dei Cappuccio Collective Smooth tra smooth jazz e pop