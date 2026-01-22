Daniele e Mango | i due Pino e l?album insieme mai inciso

Daniele e Mango sono due artisti italiani, entrambi nati nel Sud e scomparsi a breve distanza. Condividevano il nome e alcune caratteristiche, come il timbro vocale particolare e le radici musicali profonde. Non hanno mai inciso un album insieme, ma il loro percorso artistico e le loro storie rimangono legate da elementi comuni e dalla memoria di un patrimonio musicale che ha segnato la scena italiana.

Quasi coetanei, scomparsi a un mese distanza l'uno dall'altro, uniti dal nome, dalle radici sudiste, dal falsetto, Pino Mango (6 novembre 19548 dicembre 2014) e Pino Daniele (19 marzo 19554 gennaio 2015), ufficialmente non hanno mai incrociato i microfoni, non hanno mai fatto musica insieme. Ma nelle memorie di Graziano Accinni, storico chitarrista dell'artista lucano, emerge il progetto di un album dei «due Pino», anche se abortito in partenza. «Era la fine del 1987», ricorda Accinni, «Mango aveva fatto uscire l'lp "Adesso", quello di "Bella d'estate", che conteneva anche un brano un po' jazzato, alla Sade, "Sera latina", che piaceva assai al cantautore napoletano, il quale, a sua volta, aveva fatto centro anche quell'anno con "Bonne soirée".

