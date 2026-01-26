Roberta Bruzzone, nota psicologa e criminologa, ha denunciato minacce di morte e timori di un possibile attacco con acido, che le rendono difficile uscire da sola. La professionista è coinvolta nel caso Garlasco e si trova sotto tutela, con due processi per stalking in corso. La sua situazione evidenzia le crescenti minacce che possono derivare dall’attività professionale in ambiti delicati come la criminologia.

La criminologa e psicologa Roberta Bruzzone ha denunciato pubblicamente di aver ricevuto numerose minacce di morte per il suo lavoro. In questo periodo, le minacce sono legate al caso di Garlasco e alla sua opinione in merito alla fondatezza della condanna ad Alberto Stasi. Secondo la criminologa ci sarebbe una regia dietro che l’ha resa bersaglio. “Non è la prima volta”, dice, e racconta che ci sono in corso due processi per atti persecutori nei suoi confronti. Roberta Bruzzone minacciata di morte Chi sono i responsabili? I precedenti finiti in tribunale Roberta Bruzzone minacciata di morte Durante l’intervista a Verissimo, la criminologa Roberta Bruzzone ha raccontato di aver ricevuto numerose minacce di morte per il suo lavoro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Roberta Bruzzone minacciata di morte, "ho terrore dell'attacco con acido, difficilmente posso girare da sola"

Roberta Bruzzone: “Prime nozze finite con un brindisi. Ricevo minacce, ho il terrore degli attacchi con acido”Roberta Bruzzone condivide a Verissimo i dettagli della fine del suo primo matrimonio, ricordando un brindisi come momento simbolico.

Roberta Bruzzone a Verissimo: "Per il caso Garlasco ho ricevuto minacce di morte"Roberta Bruzzone, criminologa e esperta di scena del crimine, è stata ospite di Verissimo domenica 25 gennaio su Canale 5.

Chi è Massimo Marino, marito di Roberta Bruzzone/ L’uomo che sognavo di incontrare…Chi è Massimo Marino, marito di Roberta Bruzzone, la criminologa ospite questo pomeriggio a 'Verissimo'? Noi facciamo tutto insieme. Lui è protettivo e... ... ilsussidiario.net

Verissimo, Roberta Bruzzone e la sconvolgente rivelazione: Vivo una vita blindataLa nota criminologa Roberta Bruzzone è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , dove ha parlato sia delle propria vita privata sia di quella professionale. notizie.it

Roberta Bruzzone si racconta a Verissimo. Sul divorzio e il secondo matrimonio: «Abbiamo chiuso senza odiarci. Ho divorziato a fine luglio del 2014 e il 7 agosto ho incontrato Massimo» facebook