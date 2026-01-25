Roberta Bruzzone | Prime nozze finite con un brindisi Ricevo minacce ho il terrore degli attacchi con acido

Roberta Bruzzone condivide a Verissimo i dettagli della fine del suo primo matrimonio, ricordando un brindisi come momento simbolico. La psicologa forense parla anche delle minacce ricevute e della paura di attacchi con acido, illustrando le difficoltà personali affrontate nel percorso di vita e di amore. Un racconto sincero che mette in luce le sfide vissute e la forza di superarle.

Roberta Bruzzone si racconta a Verissimo, parlando della fine del suo primo matrimonio e il nuovo amore. Poi le minacce di morte: "Questa cosa mi ha cambiato la vita".🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Roberta Bruzzone rompe il silenzio sull’uscita da Ore14: “Non ho posto veti o condizioni, tutto falso”

“Ti butto l’acido in faccia”: perseguita la ex con minacce e insulti: ora andrà a processoUn uomo di 41 anni sarà processato davanti al Tribunale di Firenze con l’accusa di aver perseguitato l’ex moglie tramite minacce, insulti e comportamenti di stalking.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Striscia la Notizia, arriva Maria De Filippi per consegnare le 'merdine'. Del Piero e Bruzzone alla prima.

Roberta Bruzzone: «Mio padre non si è curato come doveva. Ecco perché ho scelto di non avere figli»Roberta Bruzzone è uno di quei rari casi in cui una figura tecnica è diventata un personaggio pop: criminologa e psicologa forense, negli anni ha imparato a parlare al ... ilmessaggero.it

Chi è Massimo Marino, marito di Roberta Bruzzone/ L’uomo che sognavo di incontrare…Chi è Massimo Marino, marito di Roberta Bruzzone, la criminologa ospite questo pomeriggio a 'Verissimo'? Noi facciamo tutto insieme. Lui è protettivo e... ... ilsussidiario.net

Roberta Bruzzone cala il tris! Dopo Striscia la Notizia, dopo Quarto Grado la criminologa più famosa della tv sbarca anche a Verissimo parlando un po' di se, del suo lavoro e si emoziona quando ascolta la lettera d'amore del suo compagno Massimo Una Bruz - facebook.com facebook