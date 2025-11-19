Oncologia medica dell’ospedale di Fabriano arriva la certificazione dell’European Society of medical oncology

19 nov 2025

FABRIANO – Per la quinta volta l’Oncologia medica dellospedale di Fabriano è stata certificata come centro integrato di Oncologia e cure palliative dall’European society of medical oncology. Un traguardo non indifferente se si pensa che al mondo solo 250 centri possono vantarsi di un simile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

