Oncologia medica dell’ospedale di Fabriano arriva la certificazione dell’European Society of medical oncology
FABRIANO – Per la quinta volta l’Oncologia medica dell’ospedale di Fabriano è stata certificata come centro integrato di Oncologia e cure palliative dall’European society of medical oncology. Un traguardo non indifferente se si pensa che al mondo solo 250 centri possono vantarsi di un simile. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ONCOLOGIA MEDICA FABRIANO OTTIENE LA CERTIFICAZIONE COME CENTRO INTEGRATO DI ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE PER LA QUINTA VOLTA La European Society of Medical Oncology riconosce dal 2003 i centri nel mondo che integrano o - facebook.com Vai su Facebook
Il 27° Congresso Nazionale AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica - si è appena concluso, ed è stata per noi un’occasione di confronto e crescita straordinaria. In Daiichi Sankyo crediamo che l’innovazione e l’ascolto dei pazienti rappresentino i pi Vai su X
Oncologia Fabriano certificata come Centro integrato - L'Unità operativa Oncologia Medica dell'ospedale di Fabriano (Ancona) certificata per la quinta volta come centro integrato di Oncologia e cure palliative. Scrive msn.com
Tumori, l'umanizzazione in Oncologia al Fabriano Film Fest - Farsi carico delle emozioni del paziente alla diagnosi (paura della malattia, dei trattamenti, della prognosi), del suo percorso assistenziale, condividerne gli obiettivi che possono essere di ... Come scrive ansa.it
Tumori, l’umanizzazione in oncologia al Fabriano Film Fest. Il “corto” della Cipomo - Farsi carico delle emozioni del paziente alla diagnosi (paura della malattia, dei trattamenti, della prognosi), del suo percorso assistenziale, condividerne gli obiettivi che possono essere di ... Come scrive ilsole24ore.com