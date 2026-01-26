Gaza Israele riaprirà il valico di Rafah | resta il nodo dell’ultimo ostaggio non consegnato

Israele annuncia la riapertura del valico di Rafah tra Gaza e Israele, in accordo con i 20 punti del piano di pace tra le due parti. La riapertura avverrà una volta recuperate le spoglie dell’ultimo ostaggio ancora non consegnato. La decisione rappresenta un passo importante nel processo di dialogo, sebbene permanga il nodo legato alla consegna di quest’ultimo ostaggio.

L'accordo rientra nei 20 punti del piano di pace tra Israele e Palestina. Una volta recuperate le spoglie dell'ultimo ostaggio il valico verrà riaperto Piccoli passi in avanti sullo svolgimento degli accordi di pace tra Palestina e Israele. L’ufficio del Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto, sarà riaperto al traffico pedonale, ma solo dopo aver recuperato il sergente maggiore Ran Gvili, l’ultimo ostaggio deceduto a Gaza. Secondo quanto riportato dall’ufficio del Primo Ministro, la decisione rientra nel cosiddetto “piano in 20 punti” varato dal presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gaza, Israele smentisce l'apertura del valico di RafahIl valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza.

