Le notizie di oggi riguardano la situazione in Medio Oriente, con l’annuncio delle forze israeliane di aver individuato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia di Gaza, il sergente Ran Gvili. Questa scoperta rappresenta un importante aggiornamento nel contesto del conflitto in corso, evidenziando le recenti evoluzioni sul fronte della sicurezza e delle operazioni militari nella regione.

Le notizie dal Medio Oriente, la diretta di oggi 26 gennaio Inizio diretta: 260126 00:00 Fine diretta: 260126 23:00 14:54 260126 Idf: "Individuato corpo ultimo ostaggio a Gaza" L’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di avere trovato e identificato il corpo dell’ultimo ostaggio che si trovava ancora nella Striscia di Gaza, il sergente Ran Gvili. Il Times of Israel riporta che i rappresentanti militari hanno informato la famiglia di Gvili che il suo corpo sarà riportato in Israele per la sepoltura. Gvili, poliziotto di 24 anni, era stato ucciso mentre difendeva il kibbutz Alumim nel sud di Israele durante l’attacco guidato da Hamas del 7 ottobre 2023 che ha scatenato la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, esercito Israele: “Individuato il corpo dell’ultimo ostaggio nella Striscia” – La diretta

