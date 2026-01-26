Ritorno Insigne al Napoli tutto vero | le ultime

Il ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli è ormai realtà, a quasi quattro anni dal suo addio. Durante questo periodo, il club ha conquistato due Scudetti e una Supercoppa, consolidando la propria posizione. La trattativa si è svolta senza operazioni di mercato, evidenziando le limitazioni attuali del club. Questa operazione rappresenta un ritorno importante per i tifosi e per il progetto sportivo del Napoli.

Quasi quattro anni dopo l'addio: nel mezzo due Scudetti e una Supercoppa Un mercato a saldo zero, così il Napoli ha le mani legate o quasi. Conte vuole rinforzi di esperienza, l'emergenza impone anche l'arrivo di rinforzi che possano dare subito una mano alla squadra. In questo senso è riemerso prepotentemente il nome del grande ex, Lorenzo Insigne, ancora senza squadra dopo l'addio a zero al Toronto. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Stando a 'Radio Kiss Kiss Napoli', sta avanzando l'ipotesi del clamoroso ritorno in azzurro di Lorenzo Insigne, fino a qualche settimana fa obiettivo concreto della Lazio di Sarri. Ritorno Insigne al Napoli, il pensiero di Antonio ConteNegli ultimi giorni, a Napoli, si è riacceso l'interesse per Lorenzo Insigne, figura amata e rappresentativa del club. Napoli, prende sempre più corpo l'ipotesi di un ritorno di Lorenzo Insigne. L'indiscrezione arriva da Radio Kiss Kiss Napoli, che parla di valutazioni in corso da parte della società azzurra su un possibile ritorno. Lorenzo Insigne può davvero tornare al Napoli. A rilanciare lo scenario di mercato è Radio Kiss Kiss Napoli, che riferisce di come lo scenario. Il Napoli riflette sul ritorno di Insigne.

