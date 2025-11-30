In serata, Lorenzo Insigne è stato intercettato in aeroporto e, con un atteggiamento serio, ha parlato della possibilità di tornare al Napoli. Le sue parole arrivano dopo le recenti dichiarazioni di Giovanni Manna, che non aveva escluso un rientro dell’ex capitano. La prospettiva di rivedere Insigne in Serie A resta un tema discusso in città. Le parole di Insigne e un volto che dice molto. “Se l’ha detto Manna.” Insigne è apparso composto e concentrato. Il tono della risposta ha dato peso alla frase. Il riferimento al ds conferma che l’ipotesi di un ritorno è concreta e non solo una suggestione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Insigne apre davvero al suo ritorno nel Napoli: “Se l’ha detto Manna…”