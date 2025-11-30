Insigne apre davvero al suo ritorno nel Napoli | Se l’ha detto Manna…
In serata, Lorenzo Insigne è stato intercettato in aeroporto e, con un atteggiamento serio, ha parlato della possibilità di tornare al Napoli. Le sue parole arrivano dopo le recenti dichiarazioni di Giovanni Manna, che non aveva escluso un rientro dell’ex capitano. La prospettiva di rivedere Insigne in Serie A resta un tema discusso in città. Le parole di Insigne e un volto che dice molto. “Se l’ha detto Manna.” Insigne è apparso composto e concentrato. Il tono della risposta ha dato peso alla frase. Il riferimento al ds conferma che l’ipotesi di un ritorno è concreta e non solo una suggestione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si apre la pista Lazio per Insigne: i biancocelesti stanno trattando per trovare un accordo con l'attaccante attualmente svincolato #Calciomercato #29novembre Vai su X
Real Chiesa Madrice Insigne Collegiata, duomo di Erice (XIV sec), Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Insigne vicino a quella big italiana: trattativa in stand-by, ma…sentite cosa ha detto il suo procuratore! - Le dichiarazioni dell’agente Il futuro di Lorenzo Insigne continua a far parlare gli addetti ai lavori e i tifosi della Lazio ... Da calcionews24.com
Sarri tenta Insigne, il suo pupillo che a Napoli con lui ha toccato il massimo rendimento - Se la suggestione è enorme per Maurizio Sarri, pensate quanto è ancora più grande per i tifosi biancocelesti, già consapevoli che - Da ilmessaggero.it