Controlli tra le vie della movida parcheggiatori abusivi nel mirino | sei sanzionati e due denunciati

Nel primo fine settimana del 2026, il centro storico di Catania ha visto un’intensa attività di controllo interforze. Tra le verifiche, particolare attenzione è stata rivolta ai parcheggiatori abusivi, con sanzioni e denunce alle persone coinvolte. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nelle aree più frequentate della città, contribuendo a mantenere un ambiente più ordinato e sicuro per residenti e visitatori.

Anche il primo fine settimana del 2026 è stato caratterizzato da un imponente servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania. I controlli si sono concentrati nelle zone maggiormente frequentate del centro, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

