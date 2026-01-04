Controlli tra le vie della movida parcheggiatori abusivi nel mirino | sei sanzionati e due denunciati

Nel primo fine settimana del 2026, il centro storico di Catania ha visto un’intensa attività di controllo interforze. Tra le verifiche, particolare attenzione è stata rivolta ai parcheggiatori abusivi, con sanzioni e denunce alle persone coinvolte. Questa operazione mira a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative nelle aree più frequentate della città, contribuendo a mantenere un ambiente più ordinato e sicuro per residenti e visitatori.

Anche il primo fine settimana del 2026 è stato caratterizzato da un imponente servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania. I controlli si sono concentrati nelle zone maggiormente frequentate del centro, tra cui piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli tra le vie della movida, parcheggiatori abusivi nel mirino: sei sanzionati e due denunciati Leggi anche: Controlli tra le vie della movida, sanzionati sette parcheggiatori abusivi Leggi anche: Controlli tra le vie della movida, sanzionati cinque parcheggiatori abusivi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Controlli tra le vie della movida, sanzionati cinque parcheggiatori abusivi; Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana » Notizie; Catania, movida sicura, controlli nel centro cittadino; Capodanno, in moto la macchina organizzativa per il concerto - evento del 31 dicembre in piazza Duomo. Movida sicura a Catania: controlli in centro, oltre 320 identificati e sequestri - Più di 120 veicoli controllati, sequestri di droga e sanzioni per parcheggiatori abusivi e violazioni stradali ... lasicilia.it

Movida sicura a Catania, i controlli del fine settimana: scattano denunce e sanzioni per i parcheggiatori abusivi in centro - Effettuati presidi e i posti di controllo interforze a Catania in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. ilsicilia.it

Movida sotto controllo a Catania: maxi blitz interforze, 318 persone identificate e sanzioni a locali e parcheggiatori abusivi - Controlli interforze nel centro storico: pattuglie, sequestri e sanzioni a locali e parcheggiatori abusivi per una movida più sicura ... lasicilia.it

Controlli a tappeto nella movida di Chiaia a #Napoli. Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e ASL Napoli 1 hanno effettuato verifiche nella zona dei baretti e nelle strade limitrofe. Identificate 49 persone e controllate 14 attività commerciali. Quattro - facebook.com facebook

Napoli – Fine settimana di controlli serrati nel cuore della movida napoletana. Gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai militari della Guardia di Finanza e al personale della Polizia Locale e dell’ASL NA 1, hanno passato al setaccio la zona dei cosiddetti “bar x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.