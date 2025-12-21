Colpo di fucile colpisce una donna nel cuore della movida
Poteva finire in tragedia ma per fortuna la donna colpita da un proiettile di un fucile nella cuore notturno della movida a Palermo non è in pericolo di vita: la 33enne le cui iniziali sono V.P. è stata ferita alla spalla da un proiettile vagante in piazzetta Nascè, all'angolo con via Quintino Sella, e da numerosi pallini. Cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stata la donna il bersaglio del proiettile partito da un fucile all'interno di una Smart parcheggiata poco distante ma si tratterebbe di un colpo partito accidentalmente. Sull'episodio è a lavoro la Squadra mobile di Palermo che si sarebbe già messa sulle tracce dell'auto e dell'autore del folle gesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
