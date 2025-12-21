Poteva finire in tragedia ma per fortuna la donna colpita da un proiettile di un fucile nella cuore notturno della movida a Palermo non è in pericolo di vita: la 33enne le cui iniziali sono V.P. è stata ferita alla spalla da un proiettile vagante in piazzetta Nascè, all'angolo con via Quintino Sella, e da numerosi pallini. Cosa è successo. Secondo le prime ricostruzioni non sarebbe stata la donna il bersaglio del proiettile partito da un fucile all'interno di una Smart parcheggiata poco distante ma si tratterebbe di un colpo partito accidentalmente. Sull'episodio è a lavoro la Squadra mobile di Palermo che si sarebbe già messa sulle tracce dell'auto e dell'autore del folle gesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colpo di fucile colpisce una donna nel cuore della movida

Leggi anche: Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: ferita una 33enne

Leggi anche: Palermo, colpi di fucile nel cuore della movida: ferita 33enne, è grave

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Colpo di fucile colpisce una donna nel cuore della movida - Una 33enne è stata ferita alla spalla da un colpo di fucile nella serata di ieri: ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita. msn.com