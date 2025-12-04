“Insieme per lo Sport”: questo il titolo che realtà politiche, civiche, dell’associazionismo e numerose cittadine e cittadini hanno scelto per il sit-in di protesta che si terrà sabato 6 dicembre alle ore 10:30 sul Lungomare Tafuri, con ritrovo dinanzi al Pattinodromo di Salerno. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Insieme per lo Sport: sit-in di protesta sabato 6 dicembre sul Lungomare Tafuri