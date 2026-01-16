A$ap Rocky | è uscito oggi il suo attesissimo quarto album in studio Don’t be dumb
Artista poliedrico, imprenditore, attore e icona di stile Con oltre 25 miliardi di stream e 5 miliardi di visualizzazioni A$AP ROCKY È USCITO OGGI IL SUO ATTESISSIMO QUARTO ALBUM IN STUDIO “DON’T BE DUMB” Don’t Be Dumb È uscito oggi, venerdì 16 gennaio, “DON’T BE DUMB” (DON’T BE DUMB) (A$AP WorldwideRCA Records), il quarto e attesissimo nuovo album in studio dell’artista poliedrico, imprenditore, attore e icona di stile A$AP ROCKY. “DON’T BE DUMB” rappresenta il primo progetto discografico dell’artista a distanza di otto anni dal precedente e ha generato una richiesta a livello globale senza precedenti, ancora prima della sua uscita ufficiale: oltre 130. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
