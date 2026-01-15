A$AP Rocky ha svelato la tracklist di Don’t Be Dumb

A$AP Rocky ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, “Don’t Be Dumb”, in uscita il 16 gennaio. Il progetto comprende quindici brani e uno skit, segnando il quarto album in carriera del rapper statunitense. L’annuncio, arrivato poco prima della pubblicazione, permette di conoscere in anticipo i contenuti di un lavoro atteso dai fan e dalla critica.

L’attesa per il nuovo album DON’T BE DUMB di A$AP Rocky è finita. Data l’imminente uscita del suo quarto LP, prevista per venerdì 16 gennaio, il frontman dei Mob ha pubblicato la tracklist dell’album, che conta quindici tracce in totale e uno skit. Il disco include anche i singoli precedentemente pubblicati, Helicopter e Punk Rocky. Purtroppo, nell’elenco non compaiono collaborazioni, quindi i fan scopriranno solo il giorno della pubblicazione eventuali featuring. “DONTBEDUMB TRACKLIST UFFICIALE!!! VINILE ESCLUSIVO @ONEQUINCE SHIRTHEADS DISPONIBILE ORA”, ha scritto Rocky quando ha rivelato le tracce, insieme a vari poster ed edizioni in vinile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

