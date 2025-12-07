Distretto dei rifiuti la rivolta della Bassa bresciana | Basta discariche non sono una filiera

Brescia, 7 dicembre 2025 – ”Basta continuare a considerare il ‘distretto dei rifiut’ come una delle filiere del sistema economico bresciano”. L’appello, a tutela di ambiente e salute, arriva da sindaci, amministratori e cittadini che, venerdì sera, si sono ritrovati a Bagnolo Mella, per fare il punto sull’incombente revisione del Fattore di pressione in Regione Lombardia, che riaprirebbe la strada a d iscariche (seppur a servizio delle bonifiche) in territori già pieni di impianti di smaltimento rifiuti. Tanti i Comuni rappresentati da sindaci o delegati, soprattutto della Bassa bresciana: Ghedi, Pralboino, Leno, Dello, Offlaga, Pavone Mella, Carpenedolo, Pontevico, Bassano Bresciano, Longhena; presente anche l’assessora all’Ambiente del Comune di Brescia, Camilla Bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Distretto dei rifiuti, la rivolta della Bassa bresciana: “Basta discariche, non sono una filiera”

