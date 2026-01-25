Roma | ricercato si nascondeva in una abitazione a Colleferro arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni, ricercato per reati come estorsione, usura e porto abusivo di armi, è stato arrestato a Colleferro, in provincia di Roma. Si nascondeva all’interno di un’abitazione, dove è stato localizzato e catturato dalle forze dell’ordine. L’arresto rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità nella zona.

Si nascondeva all’interno di un’abitazione situata a Colleferro, in provincia di Roma, ed era ricercato poiché deve scontare una pena per reati gravi quali estorsione, usura e porto abusivo di armi. Per questo motivo, lo scorso giovedì i carabinieri hanno proceduto all’arresto di un uomo di 38 anni, originario della zona e proveniente dalla Sardegna. Operazione dei Carabinieri a Colleferro. L’operazione è stata condotta dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro, i quali sono stati coadiuvati dai colleghi della stazione dei carabinieri di Colleferro. Grazie a un’attenta attività di indagine, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 38enne all’interno di un’abitazione nella periferia della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Colleferro. Condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi si nascondeva in un’abitazione in periferia. Scoperto, tenta la fuga ma i Carabinieri lo arrestanoNella giornata di giovedì 22 gennaio, i Carabinieri di Colleferro hanno arrestato un uomo condannato per estorsione, usura e porto abusivo di armi.

