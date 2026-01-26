Riccionese sbanca al 10eLotto bottino da 50 mila euro Mancava solo l' 11 avrebbe vinto oltre 2 milioni

Un cliente di Riccione ha vinto 50.000 euro al 10eLotto, mancando di poco l’11 che avrebbe portato a una vincita superiore a 2 milioni. Paolo Bompani, della storica tabaccheria di corso Fratelli Cervi 176, commenta l’evento, evidenziando quanto sia stato vicino a un risultato straordinario. Si tratta di un esempio di come anche una giocata fortunata possa cambiare improvvisamente le sorti di un giocatore.

Alla tabaccheria Bompani di Riccione centrato un 9 Oro da 50 mila euro. Il vincitore è il titolare di un'attività molto conosciuta in città. Intanto a Poggio Torriana anche un 5 al SuperEnalotto "Il nostro cliente è arrivato davvero a un soffio dal diventare milionario". Così Paolo Bompani, della storica tabaccheria Bompani di corso Fratelli Cervi 176 a Riccione, racconta quanto accaduto nell'ultimo concorso del 10eLotto. Un riccionese, molto conosciuto in città, ha centrato un 9 Oro con una vincita da 50 mila euro tondi. Il bottino è arrivato dall'estrazione serale, nella sua bolletta erano stati giocati i numeri 3, 6, 8, 10, 11, 13, 18, 41, 71, 74.

