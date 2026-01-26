Responsabilità erariale | la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubblici

Il 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 12026, che ha modificato le norme sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici. Questa riforma introduce nuovi criteri e procedure per valutare la responsabilità amministrativa nel settore pubblico, influenzando la gestione e l’operato dei dipendenti pubblici. Di seguito, vengono analizzati i principali cambiamenti e le implicazioni pratiche di questa normativa.

Il 22 gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge n. 12026, che riscrive le regole sulla responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici. Si tratta di una riforma sollecitata anche dalla Corte Costituzionale per superare la "paralisi amministrativa" causata dal timore di rispondere con il proprio patrimonio per errori commessi nell'esercizio delle funzioni. Una definizione legislativa di colpa grave. Come osserva l’Avv. Francesca Isgrò, Responsabile dipartimento Public & Competition Law di BIP Law: “Una delle novità più rilevanti è la codificazione della nozione di colpa grave, finora affidata all'interpretazione dei giudici contabili che l'avevano variamente definita come ‘sprezzante trascuratezza’ o ‘massima negligenza’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Responsabilità erariale: la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubblici Approfondimenti su responsabilità erariale Nuove regole AgID per le piattaforme digitali: ecco cosa cambia negli appalti pubblici L’Agenzia per l’Italia Digitale ha aggiornato le Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale con la Determinazione n. La riforma della Corte dei conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. DDL 457 Responsabilità Erariale e Colpa Grave Dipendenti PA: Assicurazione, PNRR e Pareri Preventivi Ultime notizie su responsabilità erariale Argomenti discussi: Corte dei Conti: novità su controlli, responsabilità erariale e delega al Governo; La riforma della responsabilità erariale e il valore dei controlli preventivi di legittimità.; Riforma della Corte dei Conti, da domani più limiti ai risarcimenti contabili; La riforma della responsabilità amministrativo-contabile e delle funzioni della Corte dei conti. Responsabilità erariale: la riforma che cambia le regole per i dipendenti pubbliciPer l’Avv. Francesca Isgrò, Responsabile dipartimento Public & Competition Law BIP Law: l’obiettivo è passare dalla paura della firma alla cultura della responsabilità proporzionata, bilanciando l’ef ... ilgiornale.it Corte dei Conti: la riformaLa recente riforma della Corte dei Conti, approvata definitivamente dal Senato il 27 Dicembre 2025 con 93 voti favorevoli,51 contrari e 5 astenuti, ridisegna in modo significativo ... news.avvocatoandreani.it La settimana de ilQG tra riforma della Corte dei conti, E-evidence, responsabilità erariale, servizi finanziari a distanza, risarcimento e prescrizione, antiriciclaggio e accessi ''qualificati'' al Registro dei Titolari Effettivi >> Ascolta il podcast di Altalex #Altalex # - facebook.com facebook La settimana de #ilQG tra riforma della Corte dei conti, #Eevidence, responsabilità erariale, #ServiziFinanziari a distanza, #risarcimento e #prescrizione, #antiriciclaggio e accessi ''qualificati'' al Registro dei Titolari Effettivi #Altalex x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.