La riforma della Corte dei conti è legge Magistrati contro il governo | Pagina buia per l’Italia Dai controlli al danno erariale ecco cosa cambia

Più controlli preventivi per la Corte dei conti, un tetto massimo alle sanzioni da comminare a funzionari e amministratori che causino danno economico allo Stato. Sono questi alcuni dei tasselli posti dal ddl Foti, che sabato 27 dicembre ha passato lo scrutinio del Senato: approvato con 93 voti a favore, 51 contrari e 5 astenuti, è ora legge. Si tratta di un provvedimento che, secondo la maggioranza, è fondamentale per «mettere gli amministratori al riparo dalla paura». Per le opposizioni non sarebbe invece altro che una misura «frettolosa», che il governo avrebbe portato avanti per prorogare ad libitum lo scudo erariale e per vendicarsi della querelle con la magistratura contabile sul Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “Danno erariale con colpa grave? Il responsabile risarcirà solo il 30%”: i magistrati della Corte dei conti contro la riforma del governo Meloni Leggi anche: Danno erariale ridotto e meno tempo per i controlli: cosa prevede la riforma della Corte dei conti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La riforma della Corte dei conti è legge. Magistrati contro il governo: «Pagina buia per l’Italia». Dai controlli al danno erariale, ecco cosa cambia - Il sì definitivo del Senato al ddl Foti che riscrive la struttura dei magistrati contabili. open.online

Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it

La riforma della Corte dei Conti è legge: cosa è cambiato e perché protestano i magistrati contabili - Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della Corte dei Conti: i voti a favore sono stati 93, i contrari 51 e gli astenuti 5. tg.la7.it

Riforma della Corte dei Conti. Il Senato approva "Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini - riporta una nota dell'Associazione magistrati della Corte dei Conti-. Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici." Con 93 v - facebook.com facebook

La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.