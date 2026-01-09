Bellavia e il giallo del papello con l' elenco di politici e vip I pm pronti ad aprire un fascicolo
La procura di Milano si prepara ad aprire un fascicolo sul cosiddetto
Ora anche la procura di Milano vuole vederci chiaro. Ed è pronta ad aprire un fascicolo sul "papello" di 36 pagine frutto di uno scambio di email tra Gian Gaetano Bellavia e il suo avvocato. Passo indietro: i pm milanesi indagano inizialmente sul presunto furto di dati a Bellavia da parte della sua collaboratrice, la ex dipendente Valentina Varisco. La professionista, che ha lavorato con il consulente di Report per anni, è stata mandata a processo con citazione diretta dalla pm Paola Biondolillo per accesso abusivo a sistema informatico dopo la denuncia del suo ex datore di lavoro: secondo l'accusa avrebbe scaricato "un milione di file" per portarsi dietro i dati e avere un vantaggio professionale nei suoi futuri incarichi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Disservizi idrici, Federconsumatori e comitati pronti ad aprire vertenza contro Alto Calore
Leggi anche: Esami superati al corso ’Sab’. Pronti ad aprire una nuova attività
Bellavia Report, 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori/ Caso in Parlamento: “Maxi dossieraggio” - Caso Bellavia in Parlamento: oltre 10 milioni di file su politici, pm, imprenditori. ilsussidiario.net
Il Garante Privacy indaga su #Bellavia, il consulente di #Report che aveva un milione di file su vip e politici. #LaRussa accusa: "Ha schedato mio figlio Geronimo" - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.