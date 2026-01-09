La procura di Milano si prepara ad aprire un fascicolo sul cosiddetto

Ora anche la procura di Milano vuole vederci chiaro. Ed è pronta ad aprire un fascicolo sul "papello" di 36 pagine frutto di uno scambio di email tra Gian Gaetano Bellavia e il suo avvocato. Passo indietro: i pm milanesi indagano inizialmente sul presunto furto di dati a Bellavia da parte della sua collaboratrice, la ex dipendente Valentina Varisco. La professionista, che ha lavorato con il consulente di Report per anni, è stata mandata a processo con citazione diretta dalla pm Paola Biondolillo per accesso abusivo a sistema informatico dopo la denuncia del suo ex datore di lavoro: secondo l'accusa avrebbe scaricato "un milione di file" per portarsi dietro i dati e avere un vantaggio professionale nei suoi futuri incarichi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bellavia e il "giallo" del papello con l'elenco di politici e vip. I pm pronti ad aprire un fascicolo

