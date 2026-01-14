Report l' ex collaboratrice attacca Bellavia | Indagate sul papello

Un report pubblicato recentemente ha coinvolto Valentina Varisco, ex collaboratrice di Bellavia, accusata di furto di dati sensibili. La 42enne commercialista, denunciata dallo stesso Bellavia, ha attirato l’attenzione sull’indagine riguardante il cosiddetto “papello”. La vicenda si sviluppa nel contesto di questioni legali e professionali, senza yet ulteriori dettagli ufficiali.

Di Valentina Varisco, la 42enne commercialista denunciata da Gian Gaetano Bellavia per furto di dati sensibili, non si sa molto. Difficile trovare una sua foto con l’ex datore di lavoro, consulente di almeno 19 procure italiane e ospite fisso di Report. Lui volto noto della tv, esperto di bilanci; lei collaboratrice fidata per 15 anni, fino alla rottura. Eppure Varisco ha lavorato accanto a Bellavia per 15 anni, non per un mese, e oggi è al centro dell’ultima spystory tra giustizia e politica, giornalismo e dossier: rischia di finire a processo per un presunto furto di un milione di files dal pc dello studio Bellavia-Ferradini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Report, l'ex collaboratrice attacca Bellavia: "Indagate sul papello" Leggi anche: Bellavia, la difesa della ex collaboratrice: "Siamo stati noi ad accorgerci del papello" Leggi anche: Esposto di Gasparri in Procura sullo scandalo Report-Bellavia. La Lega attacca anche su De Raho La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dal caso del consulente Bellavia alle stragi, il centrodestra attacca. Èd è scontro su «Report»; Bellavia nel mirino del Garante: la destra lo usa contro Report; Caso Report, Forza Italia all’attacco: interrogazione contro il sistema del maxi-dossieraggio; Scontro tra M5S e Cerno su Report, la senatrice Dolores Bevilacqua vuole il giornalista fuori dalla Rai. Report sotto attacco dopo il furto dei file al consulente Bellavia. FdI: “Conflitti di interesse”, mentre il Carroccio parla di “dossieraggio” - Dopo la sparizione di un milione di file dall'archivio del consulente Bellavia, la destra attacca Report e magistrati. lanotiziagiornale.it

Oltre un milione di file sottratti al commercialista dei vip e della Procura: cosa sappiamo sul caso Bellavia - Il noto commercialista Gian Gaetano Bellavia ha accusato un'ex collaboratrice di avergli rubato oltre 1 milione di file ... fanpage.it

Dal caso del consulente Bellavia alle stragi, il centrodestra attacca. Èd è di nuovo scontro su «Report» - A poche ore dalla messa in onda della puntata di ieri sera dedicata alle stragi mafiose (e alle presunte collusioni con il sistema istituzionale) si accende lo scont ... msn.com

