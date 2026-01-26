Renato Zero ferma il concerto per salutare la sua amica Enrica Bonaccorti | VIDEO

Durante un concerto a Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per salutare e abbracciare in platea la sua cara amica Enrica Bonaccorti, che sta affrontando una grave malattia. Questo gesto ha mostrato la loro lunga amicizia e il supporto reciproco in un momento difficile. L’episodio è stato condiviso attraverso un video, offrendo uno sguardo sincero su un momento di solidarietà e affetto tra due personalità italiane.

Un momento toccante ieri a Roma, quando Renato Zero ha fermato il concerto per andare ad abbracciare in platea Enrica Bonaccorti, sua amica di vecchia data che ora sta combattendo con un tumore al pancreas Renato Zero e Enrica Bonaccorti sono amici da anni. In realtà nell’ultimo periodo si erano un po’ persi ma da quando l’ex conduttrice ha annunciato di avere il tumore, lui, come tanti altri amici dello spettacolo, le hanno mostrato tantissimo affetto e le sono vicini nell’affrontare questa battaglia con forza e sorriso. Così ieri Bonaccorti è andata a Roma per assistere al concerto del suo amico Renato e lui ha pensato di farle una dedica speciale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Renato Zero ferma il concerto per salutare la sua amica Enrica Bonaccorti | VIDEO Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica specialeDurante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, Renato Zero ha interrotto lo spettacolo per abbracciare Enrica Bonaccorti, presente in platea. Renato Zero scende dal palco per abbracciare Enrica Bonaccorti. Il video commoventeIl video pubblicato su TikTok mostra Renato Zero scendere dal palco per abbracciare l’amica Enrica Bonaccorti, in un gesto di solidarietà e affetto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale; Renato Zero ferma il concerto e abbraccia Enrica Bonaccorti (in platea): la dedica speciale; Renato Zero interrompe il live per un gesto inaspettato verso Enrica. Renato Zero interrompe il live per un gesto inaspettato verso Enrica BonaccortiUn gesto che commuove la plateaAl Palazzo dello Sport di Roma, durante una delle serate del tour L’Orazero, Renato Zero ha fermato lo spettacolo e ... assodigitale.it Renato Zero dedica un momento speciale a Enrica Bonaccorti durante il concertoRenato Zero ha sorpreso il pubblico durante una delle sue esibizioni, interrompendo il concerto per rivolgere un gesto affettuoso a Enrica Bonaccorti, presente tra gli spettatori. L'artista ha ... it.blastingnews.com Due foto da bambino e due da ragazzo .... Diventera un famosissimo cantante nato a Roma Ancora adesso seguitissimo dai suoi Sorcini RENATO ZERO di Roma MEMORIE DI ROMA - facebook.com facebook Renato Zero, il tour parte dalla sua Roma con attacchi contro i femminicidi (ma anche contro l'aborto) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.