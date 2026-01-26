Regione Zabatta | Tolleranza zero contro maltrattamenti e traffici illeciti di animali

La regione Zabatta si impegna a rafforzare le misure contro maltrattamenti e traffici illeciti di animali, evidenziando l'importanza di tutelare il benessere degli animali e della collettività. Quanto emerso a Ercolano sottolinea la gravità di tali pratiche, che richiedono interventi decisi per contrastare un fenomeno redditizio e dannoso. La lotta a queste illegalità è fondamentale per preservare la legalità, la salute pubblica e la tutela degli esseri viventi.

Tempo di lettura: 2 minuti “Quanto emerso a Ercolano è un fatto di estrema gravità che colpisce la coscienza civile e richiama con forza il tema del contrasto al commercio illecito di animali da compagnia, un fenomeno che genera profitti elevatissimi a discapito del benessere animale, della legalità e della salute pubblica”. Così l’assessora regionale alla Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e acquacoltura, Politiche giovanili, Politiche di riforestazione, Protezione civile e Sport Fiorella Zabatta, commenta l’operazione che ha portato alla scoperta e al sequestro di un allevamento abusivo di cani di piccola taglia nel napoletano, con 43 animali detenuti in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

