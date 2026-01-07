Nel 2025, all’aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati traffici illeciti di droga e tabacchi per un valore superiore a cinque milioni di euro. L’attività delle forze dell’ordine ha portato a numerosi sequestri e operazioni volte a contrastare i traffici illeciti, rafforzando i controlli sui flussi di valuta e merce non dichiarata. Questi interventi rappresentano un impegno continuo per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme di frontiera.

NAPOLI, 7 gennaio 2026 – All’ Aeroporto Internazionale di Capodichino intensificati nel corso del 2025 i controlli contro i traffici illeciti di valuta non dichiarata, tabacchi lavorati esteri e sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Guardia di Finanza di Capodichino in collaborazione con i funzionari dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso dell’anno sono stati intercettati oltre 5 milioni di euro in contanti non dichiarati, con sequestri e sanzioni per più di 220 mila euro a carico di oltre 200 passeggeri. Il denaro era occultato prevalentemente nei bagagli a mano o addosso ai viaggiatori, individuati grazie a un’attenta analisi dei flussi e dei profili di rischio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Capodichino, sequestri droga e tabacchi per traffici illeciti per oltre 5 milioni di euro nel 2025

Leggi anche: Nel 2025 all’aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati

Leggi anche: Genova, nove arresti per finanziamento a Hamas: sequestri per oltre 8 milioni di euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nel 2025 all'aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati; Aeroporto di Capodichino, sequestrati 5 milioni di euro e 90 kg di droga: il report.

Nel 2025 all’aeroporto di Capodichino sono stati sequestrati 90 chili di droga e 5 milioni di euro non dichiarati - Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno diffuso il bilancio delle operazioni effettuate nel 2025 all'aeroporto napoletano di Capodichino ... fanpage.it