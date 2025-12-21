Venezuela gli Usa sequestrano un' altra petroliera | Perseguiamo i traffici illeciti

Le autorità statunitensi hanno sequestrato una petroliera battente bandiera di Panama che, dopo aver attraccato in Venezuela, trasportava greggio. La Guardia costiera, con il supporto del Dipartimento della Difesa, ha agito nel quadro delle operazioni contro i traffici illeciti. La segretaria per la Sicurezza interna, Kristi Noem, ha confermato l'intervento, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti nel perseguire queste attività.

La segretaria per la Sicurezza interna Usa, Kristi Noem, ha confermato che la Guardia costiera statunitense, con l'aiuto del Dipartimento della Difesa, ha fermato una petroliera che trasportava greggio, battente bandiera di Panama, che aveva attraccato in Venezuela. "Gli Stati Uniti continueranno a perseguire il traffico illecito di petrolio sanzionato, utilizzato per finanziare il narcoterrorismo nella regione. Vi troveremo e vi fermeremo", ha scritto su X Noem, che ha anche pubblicato un video di un elicottero statunitense che atterrava con del personale su una nave chiamata "Centuries". Questa è la seconda petroliera fermata al largo del Venezuela in meno di due settimane, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad aumentare la pressione sul leader venezuelano, Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

