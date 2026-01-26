Regione Prefettura e Procura contro il caporalato | I lavoratori sono persone

Oggi a Brindisi, presso la Prefettura, si è tenuto un incontro tra Regione, Prefettura e Procura per affrontare il tema del caporalato. In questa occasione, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a rafforzare le attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento dei lavoratori, evidenziando l’importanza di considerare le persone coinvolte come soggetti da tutelare.

Il documento, composto da 11 articoli, prevede strumenti operativi volti a rafforzare la tutela dei lavoratori e, in particolare, dei lavoratori migranti che si trovano in condizioni più vulnerabili BRINDISI - Nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, presso la Prefettura di Brindisi, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per il potenziamento dell’attività di prevenzione e repressione dell’intermediazione illecita, dello sfruttamento del lavoro e del lavoro forzato nel territorio brindisino. L’accordo, autorizzato dalla Giunta regionale con delibera del 10 novembre 2025, vede la partecipazione della Prefettura di Brindisi, della Procura della Repubblica, dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico e di un’ampia rete di attori istituzionali, economici e sociali.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Coldiretti Caserta condanna fermamente il caporalato e ringrazia i Carabinieri di Napoli Nord per aver smantellato un'attività di sfruttamento di braccianti indiani nelle campagne tra Caserta e Napoli, grazie a una segnalazione della Procura.

Contrasto al caporalato nel territorio di Brindisi, lunedì il presidente Decaro firma il Protocollo d'intesa con Prefettura e Procura; Prefettura, Procura e Regione puglia unite nella lotta al caporalato

