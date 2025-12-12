Coldiretti Caserta contro il caporalato | ferma condanna contro gli sfruttatori dei lavoratori indiani

Coldiretti Caserta condanna fermamente il caporalato e ringrazia i Carabinieri di Napoli Nord per aver smantellato un'attività di sfruttamento di braccianti indiani nelle campagne tra Caserta e Napoli, grazie a una segnalazione della Procura. L'articolo approfondisce l'azione di contrasto a questa grave forma di sfruttamento lavorativo.

Stop al Caporalato! La Coldiretti Caserta ringrazia i Carabinieri di Napoli Nord che hanno messo fine nella giornata di ieri, su segnalazione della Procura di Napoli Nord, all'attività di una coppia che agiva nelle campagne fra Caserta e Napoli sfruttando il lavoro di braccianti di origine indiana. "Un'azione che ha permesso di fare luce su una storia bruttissima. Lavoratori sfruttati per una manciata di euro, privati della pausa pranzo e senza le più elementari norme di sicurezza igieniche e lavorative. Notizie che fanno rabbrividire se si pensa che arrivano in un periodo dove la lotta al cosiddetto caporalato è diventata intensa" denuncia il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico.