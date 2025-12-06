Regione Campania Fico lavora alla Giunta | spuntano i primi nomi

Emergono i primi nomi nella nebbia che, ancora per qualche settimana, avvolgerà la nuova Giunta Regionale del presidente Roberto Fico. La prima casella da riempire è quella che riguarda la Vice Presidenza che - secondo le ultime indiscrezioni - potrebbe essere affidata all’ex capogruppo del Pd in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La data è fissata: martedì prossimo, il 9 dicembre, Roberto Fico sarà ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Appuntamento alle 9.30 nel palazzo di Giustizia. Preso possesso delle stanze di palazzo Santa Lucia, dovrebbe esserci l’accelerat - facebook.com Vai su Facebook

Campania, Fico presidente: il 9 dicembre la proclamazione. Giunta prima di Natale - Martedì 9 dicembre Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente nuovo governatore della Regione Campania, chiudendo definitivamente la stagione del governo De Luca dopo dieci anni, e aprendo così il nuo ... lostrillone.tv scrive

Regione Campania, no ai consiglieri in Giunta, da Mastella stoccata a Fico: «Io leale ma in disaccordo» - Non è una crepa certo ma, eccole, ci sono le prime tensioni nel centrosinistra che ha eletto Roberto Fico. Da ilmattino.it

Campania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - In attesa della proclamazione ufficiale (almeno una decina di giorni) fervono i contatti per formare la nuova giunta regionale. Riporta ilmattino.it

Fico lavora a Giunta, qualità e spazio alle donne - Una squadra di qualità e con un'ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino "un protagonismo importante" avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Si legge su ansa.it

Roberto Fico, chi è il nuovo governatore della Campania: il mare, Lucio Dalla e il Napoli. Dal meetup grillino nel pub di Mergellina alla scalata politica - Ex presidente della Camera e pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd, liste civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura e inclusiva. Lo riporta quotidiano.net

La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri - Roberto Fico prepara la nuova giunta tra equilibri politici, deleghe chiave e possibili subentri in Consiglio. Riporta fanpage.it