Epic Games Store gli utenti sono cresciuti del 173% in sei anni ma la crescita dei ricavi si è fermata all’1,6%
Negli ultimi sei anni, l’Epic Games Store ha registrato un aumento del 173% nel numero di utenti. Tuttavia, questa crescita non si è tradotta in un incremento significativo dei ricavi, che si sono fermati all’1,6%. Questo divario evidenzia le sfide del settore digitale nel bilanciare la crescita della base utenti con la sostenibilità economica.
Epic Games Store continua a crescere in termini di pubblico, ma i numeri raccontano una storia molto diversa sul fronte economico. In sei anni la piattaforma ha quasi triplicato la propria base utenti, raggiungendo una dimensione impressionante, ma a questa espansione non è corrisposta una crescita proporzionale dei ricavi. Il risultato è un modello che attira milioni di persone, ma fatica a trasformare la popolarità in fatturato. Secondo i dati più recenti, Epic Games Store conta oggi circa 295 milioni di utenti, con un aumento del 173% rispetto al lancio. Una crescita costante, sostenuta soprattutto da una strategia aggressiva basata su giochi gratuiti, promozioni settimanali e accordi di esclusiva temporale. 🔗 Leggi su Game-experience.it
