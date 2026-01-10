Negli ultimi sei anni, l’Epic Games Store ha registrato un aumento del 173% nel numero di utenti. Tuttavia, questa crescita non si è tradotta in un incremento significativo dei ricavi, che si sono fermati all’1,6%. Questo divario evidenzia le sfide del settore digitale nel bilanciare la crescita della base utenti con la sostenibilità economica.

Epic Games Store continua a crescere in termini di pubblico, ma i numeri raccontano una storia molto diversa sul fronte economico. In sei anni la piattaforma ha quasi triplicato la propria base utenti, raggiungendo una dimensione impressionante, ma a questa espansione non è corrisposta una crescita proporzionale dei ricavi. Il risultato è un modello che attira milioni di persone, ma fatica a trasformare la popolarità in fatturato. Secondo i dati più recenti, Epic Games Store conta oggi circa 295 milioni di utenti, con un aumento del 173% rispetto al lancio. Una crescita costante, sostenuta soprattutto da una strategia aggressiva basata su giochi gratuiti, promozioni settimanali e accordi di esclusiva temporale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Epic Games Store, gli utenti sono cresciuti del 173% in sei anni, ma la crescita dei ricavi si è fermata all’1,6%

Leggi anche: I due giochi gratis dell’Epic Games Store del 1° Gennaio 2026 sono ora disponibili, ecco i link per scaricarli

Leggi anche: Epic Games Store, un leak potrebbe aver svelato tutti i giochi gratis natalizi del 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Epic Store: gli utenti sono cresciuti del 173%, ma gli incassi non aumentano granché; Gli utenti dell'Epic Games Store sono cresciuti del 173% in sei anni, ma i ricavi solo dell'1,6%; Il gioco gratis Epic Store di oggi è coloratissimo; Epic Games Store, gli utenti sono cresciuti del 173% in sei anni, ma la crescita dei ricavi si è fermata all'1,6%.

Gli utenti dell'Epic Games Store sono cresciuti del 173% in sei anni, ma i ricavi solo dell'1,6% - Epic Games Store ha fatto registrare dei risultati contrastati negli ultimi sei anni, con una crescita degli utenti del 173% per dei ricavi rimasti al chiodo. msn.com