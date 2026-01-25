Referendum sul filobus Rotundo sfida Poli Bortone | Non togliete la parola ai leccesi
Il referendum sul potenziamento della rete filoviaria di Lecce rappresenta un tema di dibattito pubblico, con posizioni contrastanti tra coloro che sostengono e chi invece si oppone all'iniziativa. La discussione si inserisce in un contesto di questioni regolamentari e di tutela della partecipazione democratica, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure e il diritto dei cittadini di esprimersi sulle decisioni che riguardano il futuro della città.
LECCE – Il futuro del referendum contro il potenziamento della rete filoviaria di Lecce si gioca su un terreno scivoloso, fatto di cavilli regolamentari e timori di “sabotaggio” democratico. Al centro della contesa c’è la riunione della commissione consiliare Statuto, convocata per domani, lunedì.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Referendum sul filobus, un docente di Unisalento per integrare la commissione
Adriana Poli Bortone si candida a 82 anni e viene offesa. Lei scherza sul caso-Schlein: “Sì, sono una Befana…”Adriana Poli Bortone, a 82 anni, ha affrontato con ironia le polemiche legate alla sua candidatura, rispondendo alle offese e alle ironie sul suo aspetto con una battuta sulla “Befana”.
Referendum filobus, si torna a discutere in Commissione statuto. Poli Bortone: Nessun intento dilatorioLECCE - Dopo lo stallo dovuto ai problemi evidenziati dalla Commissione tecnica, l’iter per giungere al referendum sul potenziamento della filovia riparte da ... corrieresalentino.it
Filobus, convocata commissione Statuto. Poli Bortone: Nessun intento dilatorioL'obiettivo è quello di intervenire su un testo regolamentare considerato incoerente con il testo dello Statuto vigente ... leccesette.it
#referendumfilobus - facebook.com facebook
Filobus a Lecce, è muro contro muro per il referendum su potenziamento e estensione della filovia in città x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.