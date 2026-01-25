Referendum sul filobus Rotundo sfida Poli Bortone | Non togliete la parola ai leccesi

Il referendum sul potenziamento della rete filoviaria di Lecce rappresenta un tema di dibattito pubblico, con posizioni contrastanti tra coloro che sostengono e chi invece si oppone all'iniziativa. La discussione si inserisce in un contesto di questioni regolamentari e di tutela della partecipazione democratica, evidenziando l’importanza di rispettare le procedure e il diritto dei cittadini di esprimersi sulle decisioni che riguardano il futuro della città.

