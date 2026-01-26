Referendum | Serracchiani ' no a Stato che indebolisce contrappesi'

Il referendum rappresenta un momento importante di confronto sulla struttura dello Stato e dei suoi contrappesi. La Serracchiani sottolinea l’importanza di rispettare la Costituzione, evitando modifiche che possano indebolire i meccanismi di equilibrio tra i poteri. Un dibattito che richiede attenzione e riflessione, per garantire un sistema democratico solido e funzionante nel rispetto delle regole fondamentali.

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Per fortuna che esiste la Costituzione. Perché questo non può essere il nostro modello. Abbiamo una Presidente del Consiglio che arriva a proporre il Nobel per la pace a Trump. Abbiamo un vicepresidente, Salvini, che chiede 'mani più libere' per le forze dell'ordine. Abbiamo un altro vicepresidente, Tajani, che ipotizza di togliere ai pubblici ministeri il controllo della polizia giudiziaria. E questo è molto significativo. Per fortuna che esiste la Costituzione". Così in un post su Instagram Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

