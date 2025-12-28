Referendum | Serracchiani ' no accelerazioni dopo raccolta firme cittadini'

Il referendum proposto da quindici cittadini, attraverso una raccolta firme online, rappresenta un esempio di partecipazione democratica. È importante rispettare e considerare questa iniziativa, mantenendo un approccio ponderato e senza accelerazioni indebite. Il ruolo del governo è di ascoltare le istanze dei cittadini, valutando attentamente le modalità e i tempi necessari per una risposta adeguata.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Quindici cittadini hanno lanciato una raccolta firme on line di cui tutti dobbiamo tener conto, soprattutto il Governo". Lo sottolinea Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, ricordando che, "come ha detto la segretaria Elly Schlein, la riforma Nordio non aiuterà i cittadini ad avere una giustizia più efficiente ed equa, ma è il tentativo della destra di indebolire l'indipendenza della magistratura e porsi al di sopra della legge. Qualsiasi ulteriore forzatura e accelerazione del Governo -conclude Serracchiani- rischierebbe di bypassare il diritto dei cittadini a esprimersi e di forzare strumenti istituzionali per obiettivi politici".

Perché è importante firmare per il referendum sulla giustizia, se è già certo che si farà Perché il governo Meloni vuole andare al voto quanto prima possibile senza che ci sia un’adeguata informazione e consapevolezza dei cittadini. Ne spiego i motivi in ques facebook

